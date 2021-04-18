Политика

МИД КНР: Мы рассматриваем несколько вариантов воссоединения с Тайванем

Китайское правительство стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и других вариантов, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

«Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения, но вместе с тем, мы не обещаем, что отказываемся от других вариантов, ни один вариант не исключается», – сказал политик.

При этом он заявил, что правительство страны в тайваньском вопросе не готово идти на обсуждения и уступки.

Он отметил, что в тайваньском вопросе правительство Китая не готово идти на уступки и обсуждения.

Напомним, Тайвань с 1949 года управляется бежавшими с материкового Китая остатками правительства Чан Кайши и Гоминьдана. В начале девяностых было объявлено о завершении войны с КНР, пишут РИА «Новости».