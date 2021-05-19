«Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними»: Лукашенко заявил о серьезном «враге» для Совбеза Беларуси

Политика

Совету безопасности и другим структурам белорусских властей нельзя расслабляться, поскольку против них ведут работу иностранные спецслужбы с «огромным опытом». По сравнению с ними, они – «младенцы». Об этом в ходе заседания Совбеза 18 мая сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Ни в коем случае не расслабляться!», - заявил он.

Президент отметил, что сотрудники Совбеза «смотрят» за ситуацией, контролируют её и реагируют по «главным вопросам».

«Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы, - подчеркнул Лукашенко. - Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними».

Президент еще раз отметил, что «выстоять» против спецслужб удастся, если госорганы не «расслабляться». Он также добавил, что на стороне властей «правда и подавляющее большинство людей», передаёт «БелТА».