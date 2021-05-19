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«Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними»: Лукашенко заявил о серьезном «враге» для Совбеза Беларуси

Антон Мельников
19 мая, 2021 00:31
1 мин
Антон Мельников
19 мая, 2021 00:31
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Совету безопасности и другим структурам белорусских властей нельзя расслабляться, поскольку против них ведут работу иностранные спецслужбы с «огромным опытом». По сравнению с ними, они – «младенцы». Об этом в ходе заседания Совбеза 18 мая сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Ни в коем случае не расслабляться!», - заявил он.

Президент отметил, что сотрудники Совбеза «смотрят» за ситуацией, контролируют её и реагируют по «главным вопросам».

«Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы, - подчеркнул Лукашенко. - Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними».

Президент еще раз отметил, что «выстоять» против спецслужб удастся, если госорганы не «расслабляться». Он также добавил, что на стороне властей «правда и подавляющее большинство людей», передаёт «БелТА».

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