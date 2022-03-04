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Политика
«Мы выиграем от этого»: президент описал последствия резонансного бегства компаний из России
4 марта, 2022 15:12
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин высказался о резонансном бегстве компаний из России. Он не привел конкретных названий фирм.
Глава государства заявил, что отказ от сотрудничества «нанесет ущерб нам». В связи с этим России «придется сдвинуть проекты вправо, приобрести дополнительные компетенции».
Путин уверен - «мы все равно решим задачи... и даже выиграем от этого». Выступление президента приводит Telegram-канал Пул № 3.
Ранее большое количество зарубежных компаний ушло из России. От сотрудничества отказались многие автомобильные компании, бренды одежды.
Поводом стала военная операция России на Украине, которая началась 24 февраля.
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