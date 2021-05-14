«Мы устали от вас»: Владимир Жириновский уехал закрывать шоу на Первом канале

Политика

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский уехал закрывать шоу Ивана Урганта на Первом канале. Об этом политик написал в своем Telegram.

«Ваня дошутился... Уехал закрывать...», - говорится в сообщении.

К нему приложена фотография из рабочего кабинета. На ней видны кресло политика и ноутбук со стикером «Шоу закрыто. Ведущий арестован», на котором изображен Ургант за колючей проволокой.

Telegram-канал «Подъем» опубликовал видео, на котором Жириновский, стоя рядом с Ургантом, говорит: «Я всегда любил что-то закрыть: чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию, а сегодня закрываю передачу. Мы устали от вас. До свидания, передача Ивана Урганта».

Ранее Жириновский грозился закрыть шоу на Первом канале «Вечерний Ургант». Политик недоволен шутками в свой адрес. В последний раз Ургант сравнил Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, он назвал их семейной парой, которая хотя и ругается, но столько лет вместе.