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Политика

«Мы устали от вас»: Владимир Жириновский уехал закрывать шоу на Первом канале

Лилия Караева
14 мая, 2021 16:46
2 мин
Лилия Караева
14 мая, 2021 16:46
2 мин
Владимир Жириновский
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский уехал закрывать шоу Ивана Урганта на Первом канале. Об этом политик написал в своем Telegram.

«Ваня дошутился... Уехал закрывать...», - говорится в сообщении.

К нему приложена фотография из рабочего кабинета. На ней видны кресло политика и ноутбук со стикером «Шоу закрыто. Ведущий арестован», на котором изображен Ургант за колючей проволокой.

Telegram-канал «Подъем» опубликовал видео, на котором Жириновский, стоя рядом с Ургантом, говорит: «Я всегда любил что-то закрыть: чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию, а сегодня закрываю передачу. Мы устали от вас. До свидания, передача Ивана Урганта».

Ранее Жириновский грозился закрыть шоу на Первом канале «Вечерний Ургант». Политик недоволен шутками в свой адрес. В последний раз Ургант сравнил Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, он назвал их семейной парой, которая хотя и ругается, но столько лет вместе.

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ТЕГИ
Владимир Жириновский
Шоу
Иван Ургант
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