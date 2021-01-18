«Мы с президентом России давно приняли решение»: какой замысел у учений Лукашенко и Путина

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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром обороны Виктором Хрениным. Они обсудили замысел белорусско-российских учений «Запад-2021».

Лукашенко указал, что для него учения с РФ «символичны». «...Еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны», - отметил белорусский лидер.

Ознакомившись с замыслом учений, он увидел, насколько продвинулись вперед вооруженные силы. Об этом пишет БелТА.

«Тем не менее, я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. Мы с Президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение», - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось о принципиальных вопросах Лукашенко к президенту России Владимиру Путину.