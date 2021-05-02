«Мы должны сделать список»: Владимир Жириновский призвал закрыть КПРФ

Политика

Владимир Жириновский предлагает закрыть КПРФ и внести партию в список антигосударственных объединений.

По словам лидера ЛДПР, в список должны войти партии и организации, которые «ставят своей целью строить какое-то общество, свергать действующую власть». Жириновский считает, что к ним следует отнести КПРФ, «Справедливую Россию» и «Левый фронт».

«Внутри мы должны сделать список . Туда включить КПРФ, «Справедливая Россия», все эти организации Навального, Касьянова, всех прозападных. Или левацкие там – «Левый фронт» и так далее», - сказал Жириновский.

Ранее Владимир Жириновский предлагал упростить выдачу паспортов гражданам РФ за пределами страны, пишет «Лента.ру».