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Политика
«Мы чтим подвиги отцов и дедов». Лидеры Армении направили Путину поздравления
9 мая, 2021 14:16
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MFA Russia/Global Look Press
Президент Армении Армен Саркисян и исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян поздравили президента России Владимира Путина с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
«Отмечая этот славный праздник, мы чтим подвиги отцов и дедов, которые ценой огромных жертв и лишений сокрушили нацистских агрессоров», - говорится в поздравлении Саркисяна.
Он выразил уверенность, что «узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, будут и впредь служить надежной основой для развития союзнических отношений между Россией и Арменией».
Ранее сообщалось, что с Днем Победы Владимира Путина поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко, пишет «Московский комсомолец».
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