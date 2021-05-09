«Мы чтим подвиги отцов и дедов». Лидеры Армении направили Путину поздравления

Политика

Президент Армении Армен Саркисян и исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян поздравили президента России Владимира Путина с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«Отмечая этот славный праздник, мы чтим подвиги отцов и дедов, которые ценой огромных жертв и лишений сокрушили нацистских агрессоров», - говорится в поздравлении Саркисяна.

Он выразил уверенность, что «узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, будут и впредь служить надежной основой для развития союзнических отношений между Россией и Арменией».

Ранее сообщалось, что с Днем Победы Владимира Путина поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко, пишет «Московский комсомолец».