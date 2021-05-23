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Политика
«Мы будем обсуждать Крым»: Дмитрий Песков назвал условие для обсуждения Крыма
23 мая, 2021 14:42
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Путин готов обсуждать Крым с Киевом только при одном условии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если приграничное сотрудничество — Москва готова, если принадлежность региона – нет», — прокомментировал Песков.
По словам Пескова, для организации встречи президентов России и Украины предстоит еще много сделать.
Ранее представитель Кремля сообщил, что из Киева не поступало запросов о переговорах Путина с Зеленским, пишут РИА «Новости».
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