«Мы будем обсуждать Крым»: Дмитрий Песков назвал условие для обсуждения Крыма

Политика

Владимир Путин готов обсуждать Крым с Киевом только при одном условии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если приграничное сотрудничество — Москва готова, если принадлежность региона – нет», — прокомментировал Песков.

По словам Пескова, для организации встречи президентов России и Украины предстоит еще много сделать.

Ранее представитель Кремля сообщил, что из Киева не поступало запросов о переговорах Путина с Зеленским, пишут РИА «Новости».

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