Международные перелеты не возобновятся при опасности новой вспышки COVID-19

Политика

Фото: Фото: Денис Постольский

Россия не возобновит международные перелеты в условиях опасности новой вспышки коронавируса, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На вопрос о возможном запуске авиасообщения между странами, рекомендованными Роспотребнадзором, Чернышенко сообщил, что не владеет такой информацией. «Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе, зачем было потрачено столько усилий, (…) чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять», — ответил вице-премьер, сообщает телеканал «360».

Напомним, Роспотребнадзор составил список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. В перечень вошли 13 стран.

Ведомство предложило Росавиации разрешить рейсы в Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и на Шри-Ланку, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ранее Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа. После совещания 6 июля Роспотребнадзору было поручено составить список стран для открытия авиасообщения до 8 числа.

До 13 июля Минтранс оценит готовность аэропортов к восстановлению авиасообщения. Это означает, что первый этап открытия границ начнется с 15 июля.