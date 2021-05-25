Место встречи Путина с назвавшим его «убийцей» президентом выбрано окончательно

Политика

Стали известны место и дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Информацию знают два неназванных американских чиновника.

Президенты должны встретиться в середине июня. Это произойдет в Женеве.

На этой неделе туда был направлен советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он должен обсудить детали встречи Путина и Байдена, передает телеканал CNN.

До этого уже сообщалось, что Швейцария может стать окончательным местом встречи двух президентов. Они должны обсудить в третьей стране отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, убийца ли Путин. Он также заявил, что российский президент поплатится за вмешательство в выборы-2020.

Дополнение: Кремль подтвердил, что саммит Путина и Байдена состоится в Женеве. Датой выбрано 16 июня.