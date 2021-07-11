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Политика
Месть Европы? Для контроля границы с Беларусью Евросоюз направит в Литву вертолеты
11 июля, 2021 11:09
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Artur Widak/Global Look Press
На границе с Беларусью осложнилась ситуация из-за наплыва мигрантов и Евросоюз направил в Литву вертолеты для контроля границы.
Со следующей недели погранагентство Frontex увеличит в несколько раз масштабы операции на литовско-белорусской границе и предоставит в распоряжение Литвы экспертов.
«Граница Литвы — наша общая внешняя граница», — отметил глава Frontex Фабрис Леджери.
Кроме того, в настоящий момент решается вопрос об отправке на восточную границу ЕС пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter, пишет «Росбалт».
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