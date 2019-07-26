Меры полиции к митингующим должны быть решительными и жёсткими – эксперт

Скандальный блогер Алексей Навальный и его приспешники призвали всех свои сторонникам присоединиться к незаконному митингу у здания столичной мэрии 27 июля.

Нет сомнений, что мероприятие будет иметь провокационный характер, организаторы, как всегда, позаботятся об этом.

Грядущая акция протеста станет продолжением линии давления на Мосгоризбирком, избранной оппозиционными экс-кандидатами, не допущенными на выборы в МГД из-за массовых нарушений в подписных листах. С 14 июля, когда МГИК объявил о результатах проверки подписей, митинги не прекращаются и проходят практически каждый день. Стоит отметить, что давление на избирательные комиссии – уголовное преступление.

Московский избирком принял единственное законное решение, не допустив ряд кандидатов, в подписях которых были обнаружены поддельные автографы. В фальсификациях были замечены Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие.

Депутат ГД Евгений Федоров выступил с резкой критикой в адрес организаторов митинга. Он напомнил, что свобода одних граждан заканчивается там, где начинается свобода других. Очевидно, что незаконность проводимой акции повлечет за собой серьезные неудобства для обычных москвичей. В этом случае, отметил депутат, полиции стоит применять силовые методы воздействия. Они должны быть адекватными и достаточно жёсткими.

Российским правоохранителям стоит в первую очередь бороться с провокаторами, подогревающими толпу и склоняющими людей к неправомерным действиям.

Политолог Дмитрий Гусев солидарен с мнением Федорова. Также он добавил, что полиция – представители закона. Поэтому все нарушители должны сразу же получать наказание за свои преступные деяния.

Кстати, «демократический Запад» не стесняется разгонять митингующих граждан самыми жестокими методами. Столь любимые оппозицией либеральные страны, такие как Франция, Швейцария или Великобритания, уже не раз демонстрировали своё отношение к «несогласным» с политикой правительства, используя для разгона толпы резиновые пули, газ и водяные пушки. По сравнению с ними отечественная полиция действует в разы гуманнее и сдержаннее, применяя силу лишь в самых крайних случаях.

Очевидно, что массовые несогласованные митинги должны быть остановлены как можно скорее. Нужно дать понять оппозиционерам, что на территории России законы – не пустой звук. И если их постоянно игнорировать, последует неминуемое наказание. Поэтому полиция должна действовать жёстко и решительно по отношению к гражданам, наущающим законы.