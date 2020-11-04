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Политика
Мертвые души по-американски: в США умерший от COVID-19 политик победил на выборах
4 ноября, 2020 14:01
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фото: Flickr
В США кандидат от республиканской партии, который скончался в октябре, получил место в палате представителей штата Северная Дакота. Об этом сообщил телеканал FOX9.
На выборах в штате Дэвид Андал собрал около 35 процентов голосов избирателей и получил место в законодательном собрании. Однако еще в октябре он был госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусом и скончался, пишет «РИА Новости».
Ранее действующий президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Американский лидер заявил о «феноменальных результатах» на президентских выборах.
Трамп поблагодарил граждан США и свою семью за поддержку и заявил, что он скорее всего выиграл выборы.
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