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Политика
Меркель и Эрдоган обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе
6 октября, 2020 18:20
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Youtube / VOA News
Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Эрдоган провели переговоры в формате видеоконференции. Среди прочих вопросов, стороны обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе.
«В связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном канцлер высказалась в пользу прекращения огня и переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, которые были бы направлены на существенный прогресс», - сообщила пресс-служба кабмина Германии.
Напомним, 27 сентября Нагорном Карабахе вспыхнул военный конфликт, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация, передает «ТАСС».
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