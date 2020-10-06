Меркель и Эрдоган обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе

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Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Эрдоган провели переговоры в формате видеоконференции. Среди прочих вопросов, стороны обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе.

«В связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном канцлер высказалась в пользу прекращения огня и переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, которые были бы направлены на существенный прогресс», - сообщила пресс-служба кабмина Германии.

Напомним, 27 сентября Нагорном Карабахе вспыхнул военный конфликт, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация, передает «ТАСС».