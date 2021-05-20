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Политика

Мэра Москвы и министра юстиции РФ просят обратить внимание на «народного губернатора»

Марьям Ибрагимова
20 мая, 2021 09:41
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 мая, 2021 09:41
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фракция Либерально-демократической партии России обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину и главе Минюста РФ Константину Чуйченко с просьбой обратить внимание на экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося в СИЗО.

По мнению политиков, Фургал нуждается в специализированной медицинской помощи, поскольку состояние его здоровья ухудшается с каждым днем.

«Просим Вас оказать содействие в проведении срочного медицинского обследования состояния здоровья С.И. Фургала в одном из специализированных медицинских центров Москвы и рассмотрении вопроса о его возможной госпитализации для прохождения необходимого лечения», – говорится в Telegram-канале лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Напомним, бывший глава региона заразился коронавирусом пару месяцев назад. Его вылечили, но из-за ранее перенесенного легочного заболевания, он переживает непростые времена.

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