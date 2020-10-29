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Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался после 35-дневной борьбы с коронавирусом

Марьям Ибрагимова
29 октября, 2020 17:35
2 мин
Фото: allufa.ru
Фото: allufa.ru

Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался на 62-м году жизни из-за осложнений, вызванных пневмоний и коронавирусной инфекцией. Он боролся за жизнь на протяжении 35 дней, однако сегодня его не стало. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Глава республики выразил искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится на сайте администрации города.

Региональные СМИ сообщают о том, что Мустафин перестал взаимодействовать с гражданами и вообще выходить на связь с 26 сентября. Поначалу местные власти отмалчивались о заболевании, ссылаясь на то, что мэр Уфы находится на самоизоляции после контакта с больным COVID-19. Однако почти через месяца, в ночь на 20 октября, Мустафина в критическом состоянии доставили в Москву спецбортом МЧС. Врачи боролись за его жизнь, а Хабиров заявил накануне, что состояние его близкого товарища очень тяжелое, передает ProUfu.ru.

Ульфат Мустафин возглавил мэрию после прихода к региональной власти Радия Хабирова. Случилось это ровно два года назад – 29 октября 2018 года.

С 90-х годов он работал в системе «Газпрома». В 2003-м занимал пост начальника финансово-хозяйственного управления в администрации президента Башкортостана. В 2010-2013 годах работал в Приуральском управлении Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, а затем вернулся в «Газпром».

темы
коронавирус
мэр
Уфа
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