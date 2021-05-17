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Мэр Благовещенска излил душу перед горожанами в свой день рождения

Марьям Ибрагимова
17 мая, 2021 09:16
2 мин
Марьям Ибрагимова
17 мая, 2021 09:16
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мэр Благовещенска Олег Имамеев разоткровенничался перед местными жителями в свой день рождения. Он признался в том, что ситуация с состоянием дорог в городе оставляет желать лучшего. По его словам, в этом году проблема дошла до крайней точки.

«На сегодня на территории городского округа, включая отдаленные территории, более 300 серьезных ям. Это беспрецедентное количество на начало теплого периода. В предыдущие годы было в разы меньше. Максимум, около ста», – объяснился Имамеев перед горожанами.

Он подчеркнул, что не снимает с себя ответственность за образовавшиеся в городе ямы, но также заметил, что не он один тянет эту повозку. Так, в числе виновников бездорожья оказались почва, дожди, сама дорога, поскольку она изнашивается, работники, прокладывающие эти пути, а также люди, отвечающие за заключение контрактов с подрядными организациями.

Мэр заключил, что сейчас запущен процесс по рерганизации структурного подразделения ГСТК ДЭУ, так как данное предприятие не справляется с объемом задач, связанным со строительством и ремонтом дорог, написал Имамеев в своем аккаунте в Instagram.

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ТЕГИ
Дороги
Мэр
Чиновники
Благовещенск
Бездорожье
Олег Имамеев
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