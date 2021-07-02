Мегаплан по развитию страны и кураторству над регионами уже на столе у Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин на следующей неделе подпишет неожиданное для губернаторов постановление - о закреплении за регионами кураторов. Об этом стало известно от источника в правительстве.
Территории должны распределить между вице-премьерами. По словам собеседника агентства URA.RU, «предложения уже на столе у Мишустина».
Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков отказался комментировать предстоящее решение.
Зачем нужно кураторство, однозначного ответа нет. Одни эксперты связывают это решение с выделением 12 экономических макрорегионов, которые не имеют органа управления. Другие объясняют желанием управлять процессами в регионах напрямую.
О том, что вице-премьеры начнут курировать отдельные регионы, во время прямой линии 30 июня сообщил президент России Владимир Путин. Кураторство вводилось в 2019 году - бывший премьер Дмитрий Медведев закрепил министров за 10 экономически слабыми субъектами.