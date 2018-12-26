Мечта о величии дальней авиации Российской Федерации
Мечта о величии дальней авиации Российской Федерации

Что мешает России создать стратегический бомбардировщик нового поколения?

В уходящем году дальняя авиация (ДА) ВКС России получила пять стратегических бомбардировщиков. В докладе министра обороны Сергея Шойгу на заседании расширенной коллегии военного ведомства говорится о том, что в войска были поставлены один Ту-160М2 и четыре Ту-95МСМ.

Данный результат большинство СМИ преподнесло как успех в модернизации ДА — воздушной компоненты ядерной триады РФ. Между тем именно в 2018 году Минобороны рассчитывало представить публике стратегический бомбардировщик нового поколения — ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). В частности, об этом сообщал замминистра обороны (сейчас — вице-премьер) Юрий Борисов в ходе посещения оборонных предприятий в Нижнем Новгороде в середине октября 2016 года.

ПАК ДА — это главная, а, по сути, единственная надежда на кардинальное обновление такого уникального формирования как дальняя авиация. Самолёт будет реализован по схеме «летающее крыло» с широким применением технологий малозаметности. Всё вооружение будет размещаться в корпусе машины. Взлётная масса ПАК ДА будет составлять около 110 тонн, предположительная боевая нагрузка — 20 тонн. Заявленные возможности самолёта позволяют ему заменить весь нынешний боевой парк дальней авиации.

Необходимость замены

Такой роскошью, как дальняя авиация, обладают лишь два государства мира — США и РФ. В тесный элитный клуб пытается войти Китай. Однако на текущий момент в парке Поднебесной находятся устаревшие дальние бомбардировщики Xian H-6 (на базе советского Ту-16). Последние 10 лет КНР работает над перспективным самолётом H-20 (наподобие американского B-2 Spirit), но информация о его успешных испытаниях отсутствует. В состав ДА ВКС входят турбовинтовые Ту-95МС «Медведь», сверхзвуковые реактивные самолёты Ту-160 «Белый лебедь» и Ту-22М3.

Все три типа боевых машин предназначены для выполнения разных задач на театре военных действий (ТВД). Ту-22М3 — это дальний бомбардировщик для бомбометания в глубине обороны противника. Ту-95МС — относительно недорогая платформа для применения широкого спектра боеприпасов на дальности до 10,5 тысячи километров. Ту-160 создавался как скоростной самолёт-носитель управляемого высокоточного оружия.

Примерная стоимость одного «Белого лебедя» составляет около 230 миллионов долларов. Главное достоинство этой машины заключается в способности преодолевать рубежи ПВО на сверхзвуковой скорости, которую он в режиме форсажа может держать порядка 45 минут.

В составе ДА ВКС находятся около 60 боевых самолётов. Самым молодым является Ту-160, который был разработан во второй половине 1970-х годов и производился до 2008 года. Самый старый самолёт — Ту-95МС — был создан в 1950-е годы, Ту-22М3 — родом из 1960-х годов. Все три машины (Ту-160 — частично) проходили модернизацию. Однако, как уверены эксперты, последние 10 лет назрела необходимость в создании концептуально новой машины.

Одним из главных недостатков ДА ВКС (доставшимся, правда, от СССР) является многообразие стоящей на вооружении техники. В условиях холодной войны создание разнообразных образцов дальней авиации было вынужденной мерой. Однако в современных условиях у России нет необходимости держать столь пёстрый парк боевых машин.

Конечно, речь не идёт о необходимости ликвидации ДА. Совсем, наоборот, дальняя авиация сохраняет своё значение как наиболее гибкий компонент ядерной триады и ударной силы на дальних ТВД. Однако крайне целесообразно оставить в парке ДА один многофункциональный стратегический бомбардировщик, который может наносить удары широким спектром ядерных и неядерных боеприпасов.

Россия испытывает такую потребность, прежде всего, в силу объективных экономических причин. Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 — это конструктивно абсолютно разные машины, на них установлены совершенно разные агрегаты, включая двигатели. Бортовое радиоэлектронное оборудование также не унифицировано. Это приводит к высоким расходам на техническое обслуживание ДА, создаёт огромное количество проблем в налаживании производственной кооперации.

ПАК ДА будет дешевле Ту-160М2

Однако вопреки, казалось бы, очевидному решению — вложить средства в проект ПАК ДА, руководство РФ приняло решение возобновить производство Ту-160 в модификации «М2». В 2015 году президент РФ Владимир Путин заявил, что Казанский авиазавод имени Горбунова (КАЗ) должен выпустить 50 «Белых лебедей». Причём предприятию были поставлены совершенно нереальные сроки — произвести полсотни машин до 2023 года!

Сейчас становится очевидным, что грандиозный план производства будет провален (но в контексте перспектив ПАК ДА — это хорошая новость). С января 2018 года КАЗ выполняет контракт, заключённый с Минобороны на производство 10 Ту-160 стоимостью 160 миллиардов рублей (2,3 миллиарда долларов). На текущий момент собрана одна несерийная единица (борт «Пётр Дейнекин»). Запуск серийного производства запланирован на 2021 год.

Без всякого сомнения Ту-160 — потрясающая по красоте и боевой мощи машина. Между тем «Белый лебедь» при всех его достоинствах остаётся концептуальным взглядом отечественных инженеров 1970-х годов. Объём военного бюджета РФ (46 миллиардов долларов) вряд ли позволяет распылять средства на два грандиозных проекта: серийное производство Ту-160 и опытно-конструкторские работы по ПАК ДА.

Источник РП в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) пояснил «Русской Планете», что инвестиции в ПАК ДА превысят вложения в ПАК ФА (Су-57) и составят несколько миллиардов долларов. Однако в долгосрочной перспективе (15-30 лет) эти расходы «отобьются» за счёт использования однотипных двигателей, агрегатов и унифицированного БРЭО в дальней авиации.

«Возобновление производства Ту-160 тормозит ход работ по ПАК ДА, так как на «Белого лебедя» отвлекается огромное количество финансовых и человеческих ресурсов. Коллектив ПАО «Туполев» вынужден одновременно заниматься двумя проектами. При этом, по моему глубочайшему убеждению, нет необходимости в производстве даже 10 Ту-160М2. Для «серии» — это смешная цифра, а проблем создаётся немыслимое множество», — сказал собеседник РП.

Сроки окончания НИОКР, первого полёта и старта серийного производства ПАК ДА неоднократно переносились. По информации Минобороны на 2017 год, перспективный самолёт может совершить первый полёт в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 годах. Источник РП сомневается в выполнимости этих прогнозов с учётом действующей программы по Ту-160. Также он напомнил, что Минобороны меняло свои требования к ПАК ДА.

«Ещё на заре этого проекта военные хотели получить сверхзвуковую машину, в 2013 году — они объявили, что видят ПАК ДА как дозвуковой самолёт с малой радиолокационной заметностью. Я бы не сказал, что на тот момент это было критично, но выбор в пользу дозвукового варианта был очевиден изначально, особенно с учётом американского опыта и с появлением в ВКС сверхдальних высокоточных ракет как X-101/102», — отметил собеседник РП.

Сложившуюся ситуацию вокруг ПАК ДА наш источник объясняет несколькими причинами. В частности, он полагает, что на решение возобновить производство Ту-160 могло оказать влияние «титановое лобби». «Белый лебедь» производится из множества титановых конструкций, тогда как ПАК ДА будет изготавливаться в основном из композитных материалов (углепластика).

«Парадокс в том, что стоимость серийного ПАК ДА будет ниже, чем серийного Ту-160М2. Титан — очень дорогой металл, композиты — обойдутся дешевле. Да, с их производством у России существуют определённые трудности, но опять же — все эти проблемы в перспективе решаемы, если не бросаться из стороны в сторону, пытаясь угодить и тем и этим. Об этом горько говорить, но главная проблема дальней авиации даже не в последствиях развала СССР, а в отсутствии чёткого концептуального взгляда, а если быть точнее — стратегического мышления у военно-политического руководства страны», — констатировал собеседник РП.

Теги:
Места: Россия
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