Массовые мероприятия вскоре могут оказаться вне закона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе кабмина России Михаилу Мишустину с просьбой запретить массовые мероприятия в стране, в том числе политические.
Речь идет о тех регионах, где проводить массовые мероприятия не позволяет эпидемическая ситуация на фоне пандемии коронавируса. Попова пожаловалась на то, что последнюю неделю массовые мероприятия проводились «в целом ряде субъектов», несмотря на сложную ситуацию с COVID-19. При этом политические мероприятия, по словам главы ведомства, проводятся в закрытых помещениях «без соблюдения масочного режима и социальной дистанции».
Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача с требованиями, вместо рекомендаций, по соблюдению всех санитарных правил. Попова попросила Мишустина поддержать данный проект, сообщает ТАСС.
Ранее в Кремле прокомментировали прошедший в ночь на 26 июня в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в городе из-за коронавирусной инфекции.