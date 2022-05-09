Маршала Советского Союза Ивана Конева лишили почестей
В Праге местные власти решили лишить статуса почётного гражданина маршала Советского Союза Ивана Конева. Этим статусом маршал был награжден в 1945 году.
Инициативу о лишении статуса озвучил мэр Праги Зденек Гржиб. Муниципальные власти решение поддержали. Оно может быть оспорено пражским Городским советом, но некоторые его члены решение уже одобрили.
Причиной для лишения почетного статуса Конева стала его деятельность после победы над Третьим рейхом. В частности, речь шла об участии маршала в подавлении Венгерского восстания, когда венгры вышли из Организации Варшавского договора, объявили нейтралитет и обратилась за защитой суверенитета в ООН. Восстание против коммунистического правительства было жестко подавлено советскими войсками.
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