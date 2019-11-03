И не марш, и не русский, и не единый

4 ноября, в день Народного единства, он же день Казанской иконы Божией матери, Россию ждут ставшие уже привычными националистические «Русские марши». Когда-то их боялись, затем яблоку негде было упасть от желающих приобщиться к русской национальной идее. Власти то загоняли марши в гетто московских многоэтажек, то дозволяли националистам пройти по центру столицы. Ныне же, некогда единый и грозный «Русский марш» рассыпался на несколько маргинальных тусовок для пары сотен человек и чуть было не потерял приставку «русский». Мы попытались разобраться, почему так получилось, и стоит ли вслед за смертью «Русского марша» хоронить русский национализм как таковой.

На раз, два, три рассчитайсь…

В 2019 году в столичную мэрию было подано сразу 5 заявок на проведение марша в районе Люблино от разных организаторов. Чиновники решили одобрить лишь одну, а всем остальным предложили присоединиться к согласованному мероприятию.

Так получилось, что заявку именно на «Русский марш» мэрия сперва отклонила, а единственно разрешённым мероприятием в том районе стало шествие под немного другим названием – «Правый марш». Интернет сразу же запестрел заголовками «Русский марш запретили впервые за 11 лет!» Потом, правда, в мэрии передумали.

Кроме люблинских окраин, колонны с имперскими флагами пройдут также возле метро «Октябрьское поле»: там организаторами выступают левые националисты из «Народно-патриотического союза России». В Люблине же разрешения маршировать просили представители Ассоциации народного сопротивления (АНС), и незарегистрированной партии «Третья альтернатива». Организаторами одного из «маршей» («Правого», который в Мэрии сперва разрешили, а затем передумали) числились координатор «Правого блока» Владимир Бурмистров и Иван Белецкий, представитель «Института национальной политики».

Уже не «Русский»

Зачем мы потратили целый абзац на перечисление этих имён и организаций? Ведь они ничего не скажут тем, кто не следит за националистическим спектром отечественного розлива. Затем, чтобы вы сами могли оценить прелесть сложившейся ситуации: разобраться в этих названиях не под силу даже многим из тех, кто каждый год исправно ходил на «Русский марш». И - вишенка на торте – «Институт национальной политики» зарегистрирован в… Киеве. Куда Белецкий сбежал в 2017 году. И даже умудрился прямо оттуда организовывать прошлогодний «Русский марш».

Если русского националиста на Украине за это время никто так и не вызвал в СБУ, вывод можно сделать лишь один: господин Белецкий, может, и националист, только вот совсем не русский. Это косвенно подтверждает и тот факт, что в этом году Белецким сотоварищи планировалось провести не «Русский марш», а «Правый марш». Ребрендинг, по задумке организаторов, должен продемонстрировать, что Правый Марш выходит далеко за рамки защиты титульной нации - конец цитаты. И добавочка:

Название «Правый Марш» – это ребрендинг именно для Европы и США. К правым идеологиям традиционно относят монархизм, консерватизм, консервативный либерализм, классический либерализм, национал-демократию, правое либертарианство, прямую демократию, традиционализм.

Тот факт, что Русский (точнее, «правый») марш организовывают из Киева, вовсе не означает, что на «РМ» все эти годы ходила исключительно сходным образом подкованная публика – нацисты, фашисты и иже с ними (хотя такие там встречались, к неудовольствию организаторов прежних лет). Как раз наоборот: события 2014 года – возвращение Крыма и война в Донбассе – расставили всё по своим местам. И если раньше «Русский марш» в своей объединительной повестке мог похвастаться 25 тысячами человек (в 2011 году), то после того, как на «Марше» мелькнула парочка занесённых специально обученными людьми проукраинских плакатов, численность шествия схлопнулась до 350 человек, из которых 100 – фотокорреспонденты и журналисты.

А куда же делись все остальные, спросите вы? Подавляющая часть русских националистов поддержала собственный народ, его интересы и поэтому вполне логично приветствовала возвращение Крыма. Многие националисты (как например, представитель Национал-демократической партии Александр Жучковский) отправились защищать интересы русского народа в Донбасс. В общем, занялись делами, которые в большей степени соответствовали интересам русской нации на данном отрезке времени – но каждый, что называется, в пределах своей отдельно взятой песочницы. Единство русских национальных сил, которое должен был демонстрировать «Русский марш», исчезло.

В блогах известных представителей правого лагеря в преддверии 4 ноября про «Русский марш» почти ничего. Кто-то продолжает обсуждать скандал с преподавателем ВШЭ Гусейновым, кто-то собирает средства на гуманитарную помощь для Донбасса… Владимир Тор, один из организаторов «Русских маршей» в прошлом, описывает ситуацию с Белецким как крайне постыдную. А ещё напоминает, что Белецкий долго, последовательно и плодотворно работал на Навального и компанию и вообще выглядит всё это дело так, словно заукраинские добровольцы помогают вернуть Крым бандеровцам.

О причинах гибели «Русского марша» рассказал и небезызвестный Дмитрий Дёмушкин, который, впрочем, с 2017 года к организации «Русских маршей» отношения не имеет. По мнению Дёмушкина, причины упадка «Марша» в том, что организованные структуры русского национального движения запрещены и уничтожены, большинство лидеров либо сидят, либо вынуждены уехать из России. Старых руководителей не осталось, а у новых нет опыта организационной работы и взаимодействия.

Про Белецкого Дёмушкин во время интервью каналу Revolver ITV тактично не сказал ни слова, однако стоит напомнить, что и его самого часто обвиняли в излишних симпатиях к украинскому режиму. Тем не менее, на Украину Дёмушкин не сбежал, а попытку переименовать «Русский марш» в «Правый» раскритиковал: мол, при чём тут какие-то абстрактные правые, если мы об интересах русского народа должны думать в первую очередь.

Правый поворот

Означает ли смерть «Русского марша» гибель и всей националистической идеологии в России?

Национализм как идеология господствовал в мире в XIX веке – именно тогда народы передовых стран начали отождествлять себя не с религиозной группой и не по классовой принадлежности, а с другими людьми, которые связаны общими интересами и культурой. То есть с нацией – отсюда и национализм. Часто нынешним националистам ставят в укор то, что они пытаются возродить давно отжившую идеологию позапрошлого века, вместо того, чтобы устремиться в будущее и принять полный набор его даров: космополитизм, мультикультурализм, глобализацию, верховенство международного права…

Здраво мыслящие люди, узрев первые последствия этих подарочков, решили откатить свою систему политических воззрений до предыдущей более-менее стабильной версии. В мире сейчас происходит, как говорят политологи, «правый поворот». Люди больше не хотят быть безымянными винтиками в глобальной и непонятно чьей системе. На выборах в той же Европе народ всё чаще выбирает националистов. Тех, кто предлагает населению простые и понятные вещи. Дом, народ, нация, страна. Твоя, а не какая-то там другая, во имя общечеловеческих ценностей.

Удивительно, но даже лидер мирового глобализма, США, не отстают от тренда. Дональда Трампа можно смело назвать самым настоящим американским националистом. Что он говорит? Моя страна превыше всего. Он возвращает производство в США – да, пусть так будет дороже, но Трампу нужно, чтобы работой была обеспечена в первую очередь его нация, а не китайцы где-то там на другом конце планеты. Он вообще много делает такого, от чего у «прогрессивной» и глобализированной демократической публики раз за разом случаются нервные припадки.

А что же Россия?

Символом «Русского марша» не случайно стал черный с золотым и с белым флаг Романовых - как символ наивысшего расцвета русского государства в XIX веке. Несмотря на то, что Россия того времени была империей, что как бы противоречит национализму, это не мешало Романовым проводить политику в общеевропейском русле национальных государств.

С приходом большевиков национализм был объявлен «вражеской буржуазной идеологией», во главу угла был поставлен интернационализм, а когда вся эта конструкция в 1991 году с грохотом рухнула, оказалось, что сходу не получается создать какой-то удобоваримый и понятный цельный политический конструкт в духе «как нам обустроить Россию и в каком направлении мы должны двигаться».

Идеологическая пустота не заполнена до сих пор. Среди нынешних представителей русских националистов есть совершенно разные люди, которые смотрят на одни и те же вещи с разных сторон и чуть ли не врагами друг друга считают. Есть национал-демократы – это те, кто, помимо базового набора прав русского народа разделяют также веру в демократию и классический либерализм. Есть державные имперцы, есть родноверы, монархисты, внезапно - народовольцы… были даже национал-социалисты – правда, совсем немного, и в 2014 году они благополучно отбыли на Украину, к своим истинным идеологическим собратьям из радикальных украинских организаций. Где уж тут обычному человеку разобраться во всём этом винегрете!

«Русский марш» как явление отразил все болезни российской политической системы в условиях тотального идеологического вакуума. К тому же, русскому национализму в целом и «Русским маршам» в частности была заботливо и очень тщательно выстроена репутация чего-то ужасного: это там, где нацисты, скинхеды, и всех нерусских обязательно побьют. В итоге «Русский марш» окончательно превратился в маргинальную тусовку для сотни-другой сочувствующих, и очень символично, что и слово «русский» из него попытались убрать. Самое обидное в том, что идеи здравого национализма понятны подавляющему большинству жителей нашей страны. Запрос на эту идеологию в обществе огромен, и более того - другие наши коренные народы прекрасно понимают весь ужас положения, в котором оказался русский народ к началу XXI века, и с удовольствием помогли бы нам строить крепкое национальное государство…

Будущее за правым

Национализм учит нас одной простой и вместе с тем важной вещи: страна существует для народа, а не народ для страны. Увы: в современной России нельзя с уверенностью утверждать, что всё, что в ней реализуется, вообще служит интересам какого-либо народа в принципе. Если чьё-то воспалённое сознание не считает за народ представителей олигархата и вороватого чиновничества, конечно.

Национализму суждено еще долго оставаться основополагающим принципом – как в развитом, так и в развивающемся мире. Просто в настоящее время нет другого принципа, на котором могла бы основываться международная система

- пишут авторы авторитетного журнала Foreign Affairs, признавая тем самым, что глобалистская модель окончательно провалилась. Общенародный национализм в его наилучшей форме возможен лишь при включении всех групп в политическую жизнь страны.

«Их нельзя навязать сверху посредством идеологического диктата. Невозможно также внушить гражданам посредством пропаганды и промывания мозгов, что именно они должны считать своими кровными интересами. Для продвижения лучших и более прогрессивных форм национализма национальным лидерам придется самим стать лучшими националистами и научиться заботиться об интересах всех групп населения своих стран».

Что касается «Русского марша» … будем надеяться, что политическая система в будущем изменится настолько, что нашей стране он больше никогда не понадобится. По той простой причине, что каким-то особым способом доносить до наших властей требования 79% нашего народа уже не придётся. Потому что – см. последнее предложение в абзаце выше. А национализм в самом широком и благоприятном смысле нам ещё ой как пригодится. Потому что иного способа сделать Россию снова великой - так, чтобы и каждому отдельно взятому человеку жилось в ней хорошо и свободно - пока не придумали.