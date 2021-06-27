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Политика
Мария Захарова заявила об отсутствии страха в основе внешней политики РФ
27 июня, 2021 12:38
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Globallookpress
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова посла ФРГ в Украине о страхе войны с Россией.
По словам Захаровой, если в основе внешнеполитической стратегии стран НАТО лежит страх, то Россия исходит, в первую очередь из принципиального выбора в пользу мира и его поддержания.
Как напоминают «Известия», накануне германский посол Анка Фельдгузен заявила о страхе открытого конфликта с Россией.
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