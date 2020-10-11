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Мария Захарова заговорила о гармонии во внешней политике России

Кирилл Савушкин
11 октября, 2020 17:57
1 мин
Photo
Flickr

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла карты в вопросе внешней и внутренней политики России.

По ее словам, доказательство отсутствия морального права Запада быть лидерами не стоит в приоритете правительства. Ключевой задачей является гармонизация международных отношений.

В эфире телеканала «Россия 1» чиновница заявила следующее: «Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада) морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит. Состоит задача в гармонизации международных отношений, в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития. Вот в этом состоит одна из задач нашей внешней политики и вообще целей нашего государства, которое присутствует на международной арене».

темы
Мария Захарова
Запад
МИД РФ
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