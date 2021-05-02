Мария Захарова вспомнила о святости в полемике с британским коллегой

Политика

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила хлесткой цитатой на высказывание британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

Поводом для заочных дебатов стало предложение главы британского МИДа странам G7 совместно бороться с фейками и пропагандой из РФ, сообщает Lenta.ru.

В ответ на это, Захарова вспомнила цитату святого Антония: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».

Представитель российского МИДа убеждена, что Запад продолжает обвинять РФ «в собственных грехах».