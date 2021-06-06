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Политика
Мария Захарова убеждена в намерении НАТО помешать объединению Беларуси и РФ
6 июня, 2021 15:41
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Интеграция России и Беларуси - процесс, в котором не заинтересовано НАТО. Подобное мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается готовности «защитить каждого участника альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска», то хочется по традиции пожелать НАТО и ее генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования», - приводит цитату из поста Захаровой агентство ТАСС.
По мнению сотрудника МИД, Альянсу следует обратить внимание на проблемы в своих пределах, такие как внутренний терроризм в США. Это, по ее мнению, должно быть приоритетом над «вымышленными угрозами».
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