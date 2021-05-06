Новости – Политика
Политика
Мария Захарова посмеялась над высказыванием президента
6 мая, 2021 18:11
1 мин
1 мин
MFA Russia/Globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях пошутила над высказыванием президента. Она отреагировала на слова о «российском присутствии».
Реакцию Захаровой вызвала шутка президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о «вездесущих русских». Представитель МИД ответила, что русские «везде, включая головы украинских политических деятелей».
Ее слова приводит телеканал «360».
Ранее Зеленский на пресс-конференции обратился к журналистке с вопросом, услышала ли она его ответ. Та сказала, что у нее есть русский перевод. Украинский президент пошутил: «Они здесь! Они везде!»
Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину пришлось извиняться перед главой Сербии Александром Вучичем за шутку Захаровой.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку