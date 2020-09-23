Мария Захарова переложила ответственность за разработку «Новичка» на другие страны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывались никакие химические вещества под условным названием «Новичок».

«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок"», - заявила Захарова.

Согласно представителю МИД, наиболее вероятными источниками происхождения отравляющего вещества являются Великобритания, Чехия, Словакия, Швеция и Соединённые Штаты, передает «Комсомольская правда».