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Политика
Мария Захарова оценила победу Украины на «Евровидении»
15 мая, 2022 14:24
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу Украины на «Евровидении». Свое мнение она выказала в Telegram-канале.
По мнению Захаровой, победа Украины на «Евровидении» дополняет «картину случившегося с этой страной».
Без этой победы картина была бы неполной. Комментируя выступление украинской группы, Захарова отметила национальные костюмы, «две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь».
«Европа аплодирует стоя», - отметила Захарова.
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