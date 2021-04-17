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Политика
Мария Захарова: «Ни национальных интересов, ни государственной политики»
17 апреля, 2021 19:44
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Захарова о надежде Зеленского на НАТО: «Ни национальных интересов, ни государственной политики»
Украинские власти не учитывают национальные интересы своей страны и ее граждан, считает спикер МИД России Мария Захарова.
Дипломат в своем Facebook вспомнила слова президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, безопасность Украине в перспективе может гарантировать только вступление в НАТО.
Там же Захарова написала, что Канада - страна-основательница НАТО - приостановила тренировочную миссию на Украине из-за пандемии коронавируса. В этом, по словам Захаровой, весь киевский режим, пишет «Московский комсомолец».
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