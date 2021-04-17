Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Мария Захарова: «Ни национальных интересов, ни государственной политики»

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 19:44
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 19:44
1 мин
Federation Council of Russia/ Globallookpress.com
Захарова о надежде Зеленского на НАТО: «Ни национальных интересов, ни государственной политики»

Украинские власти не учитывают национальные интересы своей страны и ее граждан, считает спикер МИД России Мария Захарова.

Дипломат в своем Facebook вспомнила слова президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, безопасность Украине в перспективе может гарантировать только вступление в НАТО.

Там же Захарова написала, что Канада - страна-основательница НАТО - приостановила тренировочную миссию на Украине из-за пандемии коронавируса. В этом, по словам Захаровой, весь киевский режим, пишет «Московский комсомолец».

Поделиться
ТЕГИ
Украина
Россия
Зеленский
Захарова
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!