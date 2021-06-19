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Политика
Мария Захарова назвала мазохистами выступающих за возврат Крыма украинцев
19 июня, 2021 13:23
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на инициативу украинского коллеги.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал «Крымскую платформу», как самое масштабное за последние три десятилетия в истории страны мероприятие.
«От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет». Мазохисты», — цитирует работника дипломатического ведомства РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал мероприятие посвященное возвращению Крыма с возможным участием ряда западных стран.
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