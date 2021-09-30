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Политика
Мария Колесникова объяснила своё необычное поведение в клетке в суде
30 сентября, 2021 14:18
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Youtube / Sputnik Беларусь
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова объяснила, почему она пританцовывала, находясь в клетке во время первого дня суда над нею. По результатам процесса, она была приговорена к 11 годам лишения своды.
«Танцевать лучше, чем страдать!», - объяснила Колесникова.
Она пояснила, что её танец был своеобразным «приветом» всем близким и родным.
«Можно замуровать в тюрьму, спрятать от людей, дать 11 лет… Но все это, как и их страх, ненависть и кандалы, разобьется о наши песни, смех, танцы и любовь», — рассказала оппозиционерка в беседе с BBC News.
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