Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Маразм крепчал: силовики проверят снеговиков с плакатами против «царя»

Антон Мельников
27 января, 2021 17:54
1 мин
Антон Мельников
27 января, 2021 17:54
1 мин
vk / lenakalina29
vk / lenakalina29

В Архангельской области, в деревне Зачачье, местная активистка Елена Калинина устроила митинг снеговиков возле своего дома. 26 января она опубликовала в интернете несколько фотографий снеговиков, которые держат плакаты «Мир хижинам, войну дворцам», «Долой царя», «Вова, между нами все кончено», «Это наша страна!». Спустя день к дому активистки приехали сотрудники полиции и начали изымать плакаты.

По словам Калининой, правоохранители отправили плакаты снеговиков на проверку, поскольку на них было «не то, что положено».

«<…> А утром приехала полиция, предъявили мне претензии, что снеговики орут не то, что положено. Заткнули им рты, забрали плакаты и отправили на экспертизу», — цитирует активистку Znak.com.

vk / lenakalina29
vk / lenakalina29
Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
протесты
Архангельская область
Маразм
силовики
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!