Политика

В Архангельской области, в деревне Зачачье, местная активистка Елена Калинина устроила митинг снеговиков возле своего дома. 26 января она опубликовала в интернете несколько фотографий снеговиков, которые держат плакаты «Мир хижинам, войну дворцам», «Долой царя», «Вова, между нами все кончено», «Это наша страна!». Спустя день к дому активистки приехали сотрудники полиции и начали изымать плакаты.

По словам Калининой, правоохранители отправили плакаты снеговиков на проверку, поскольку на них было «не то, что положено».

«<…> А утром приехала полиция, предъявили мне претензии, что снеговики орут не то, что положено. Заткнули им рты, забрали плакаты и отправили на экспертизу», — цитирует активистку Znak.com.