Максим Сурайкин: Жириновский подловил Зюганова на слове и опроверг прозрачность коммунистической партии

Политика

По-видимому, грядущие политические дебаты надолго запомнятся всем участникам процесса, поскольку проходят по лучшим традициям жанра. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского выдумщиком, а его слова о скорой смене лидера коммунистического блока – чепухой.

Жириновский предсказывает, что на предстоящем XVIII съезде, который состоится 24 апреля, главным событием мероприятия станет смена руководства в коммунистической партии. Однопартийцы, по обыкновению, соберутся близ приватизированной госдачи своего руководителя в санатории «Снегири». Владимир Жириновский в своей манере рассказал, что на этом съезде будет избран новый лидер партии Юрий Афонин. Зюганов при этом прикинется расстроенным, но возьмёт самоотвод. Так, на реализацию будет предложена новая программа «построения социализма на острове Сахалин. Там за двадцать лет они его и построят. Утром будет «Боже, царя храни!» исполняться песня, в обед — «Широка страна моя родная», вечером — «Интернационал». На обед — рыба, утром — физкультура в океане», — заключил Жириновский.

Лидер ЛДПР даже предложил нанять охрану на съезд коммунистов, как, например, на выборах папы римского, чтобы никто не вышел из «Снегирей» пока не будет подан белый дым и папу, пардон, руководителя партии не выберут. Однако Зюганов не тянул с ответом и довольно жёстко отреагировал на высказывания коллеги. Геннадий Андреевич заявил, что сочинять сказки и всевозможные небылица – профессиональное кредо Жириновского. Зюганов пояснил, что в настоящее время депутаты получают наказы кого поддерживать и продвигать. А уже на съезде всё будет максимально демократично: все тайно проголосуют за новый состав ЦК, который, в свою очередь, и изберёт председателя. Жириновский же, по мнению Зюганова, говорит чепуху.

А вот на деле всё оказалось иначе. Жириновский убеждён, что все решения главы КПРФ запланированы заранее, поэтому говорить о демократичных отношения внутри партии не приходится. Зюганов своими словами о ходе предстоящих голосований только подтвердил, что съезд КПРФ всего лишь фикция. Делегаты этого съезда, подобно марионеткам, действуют строго по согласованию с начальником. Все кругом невооружённым взглядом видят раскол внутри партии, а Зюганов с уверенностью вожака продолжает убеждать всех в незыблемости своей позиции. Коммунисты спешно покидают партию и свои насиженные места. Налицо политическая деградация.

В качестве рефери в схватке двух политических мастодонтов выступил председатель партии «Коммунисты России», товарищ Максим Сурайкин. По его мнению, покинуть пост должен и сам Жириновский. Оба лидера – Жириновский и Зюганов, наверняка, утратили былую прыть и уже не способны возглавлять оппозиционный блок. Сурайкин предположил, что в скором времени и Жириновский отдаст бразды правления более молодому и энергичному представителю. А для партии, которая представляет из себя персоналистский проект, такие перемены трагичны. Оба политика в качестве наследия оставят маргинальные региональные отделения и органы власти с сугубо коммерческими интересами.

Источник- eg.ru