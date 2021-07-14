Максим Шугалей: Запреты в пандемию должны быть честные
По словам кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга, пока от запретов страдает только малый бизнес.
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция кандидатов в Законодательное собрание Петербурга от партии «Родина». За время эфира обсудили немало проблем, в том числе и проблемы предпринимателей.
Один из кандидатов известный социолог Максим Шугалей подчеркнул, что в какой бы город России он не приезжал сейчас, он видит нечестное отношение к хозяевам небольших предприятий.
«Сейчас будут вводиться новые запреты пандемии. И я считаю, что они должны быть честными и одинаковыми для всех. К примеру, сейчас приходишь в торговый комплекс и видишь, что крупный ресторан продолжает работу, а все маленькие кафе закрыты. Разве это честно? Правила и запреты должны быть для всех одинаковыми», - рассказал Максим Шугалей.
Кандидат в депутаты отметил, что таким малым предприятиям государство и должно помогать и назвал их самыми незащищенными на данный момент.
«Когда мы говорим, что малый и средний бизнес поставщик большому бизнесу, почему-то забываем именно про малый. Мы обязаны его поддержать». – подытожил максим Шугалей.