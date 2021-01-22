Максим Шугалей рассказал о внешнем управлении Ливией

Политика

В интервью телеканалу «Россия-24» социолог Максим Шугалей, освобожденный в прошлом месяце из ливийского плена, заявил, что страной управляют внешние силы.

«Управляют, и в том числе этой группировкой (RADA — прим.ред.) – Америка. То есть идет некая, как сейчас называется, воронка Помпео. То есть люди заходят в эту воронку втягиваются, и получается такое террористически управляемое государство. При этом в конце пытаются поставить всех людей, которые управляли всеми этими структурами – в том числе в легальное правительство, которое признает международное сообщество. Тех людей, которые замазаны кровью. Потому что этими людьми проще управлять. Эта система очень ровно выстроена», — заявил российский социолог.

Отвечая на вопрос Евгения Поддубного, ученый подтвердил, что Вашингтон пытается легитимизировать деятельность одиозных террористов, «заводя их в государственные структуры».

Как признался Шугалей, ему даже предложили совершить предательство и уехать в любую страну.

«Они задают вопрос: где бы вы хотели жить в Европе, вот назовите любую страну, в которую вы готовы поехать в Европу. Представьте уровень страны, которая позволяет выбрать даже страну европейскую. По сути Европу никто не спрашивает, просто назовите страну, и все», — рассказал социолог.

По мнению ученого, лица, которые его допрашивали, так и не поняли, что он не пошел бы на предательство, потому что предлагали встретиться с представителем третьей страны.

«Поняли те, кому они передали это. Во время самого допроса у них не было сомнений, что встреча состоится и так далее. По всей видимости они передали информацию и она перестала быть интересной, и этой встречи не состоялось», — заключил Шугалей.

Российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана вызволили из полуторагодовалого плена в Ливии 10 декабря 2020 года. Большое интервью вышло 22 января 2021 года на телеканале «Россия-24». В беседе с Евгением Поддубным ученый впервые рассказал о результатах исследования и обстановке в Ливии.