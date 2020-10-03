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Политика
Майк Помпео не оставил Huawei ни единого шанса на реабилитацию
3 октября, 2020 10:41
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Flickr
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости всех стран запретить инвестиции со стороны китайской корпорации Huawei.
Госсекретарь призвал правительства США и стран Европейского союза помешать технологическому гиганту реализовывать свои проекты. По его словам, субсидируемый китайским правительством Huawei совершает «хищнические действия» под видом коммерческих сделок.
Госсекретарь призвал правительства США и стран ЕС сделать все, что в их силах, чтобы помешать компании в реализации её проектов, передает REGNUM.
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