Майк Помпео не оставил Huawei ни единого шанса на реабилитацию

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости всех стран запретить инвестиции со стороны китайской корпорации Huawei.

Госсекретарь призвал правительства США и стран Европейского союза помешать технологическому гиганту реализовывать свои проекты. По его словам, субсидируемый китайским правительством Huawei совершает «хищнические действия» под видом коммерческих сделок.

Госсекретарь призвал правительства США и стран ЕС сделать все, что в их силах, чтобы помешать компании в реализации её проектов, передает REGNUM.