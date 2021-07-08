Магаданского активиста задержали за репост восьмилетней давности. Он хочет выдвигаться в Госдуму
В Магадане задержан активист Дмитрий Журов, собиравшийся подавать документы на сентябрьские выборы в Государственную Думу. Силовики пришли за молодым человеком во время обязательных работ, назначенных ему за участие в акции протеста, из-за репоста восьмилетней давности во «ВКонтакте».
Как пояснил сам Журов в беседе с «МБХ медиа», уже в отделении полиции правоохранители сообщили, что на активиста заведено дело о демонстрации нацистской символики. В 2013 году он якобы репостнул фотографию армейской каски со свастикой. Это и послужило поводом для заведения «административки».
«Я с этим не согласился, так как не помню, что размещал такой пост», — заявил Журов.
После этого активиста отпустили. Однако по вменяемой статье ему может грозить арест сроком до 15 суток. При худших раскладах, документы на выдвижение подать он не успеет, крайняя дата - 12 июля.