Люди выходят из партии Владимира Жириновского

Политика

Из ЛДПР вышел второй представитель Хабаровска в Совете Федерации сенатор Сергей Безденежных. До него из партии Владимира Жириновского вышла представительница региона в высшей палате парламента Елена Грешнякова.

Помощник Безденежных Денис Сергеев заявил, что скоро сенатор «сам всё объявит». Он не стал подробно комментировать его выход из ЛДПР.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой назвал предателями тех, кто покинул партию. «Как это: сначала был в партии, а потом вышел? Ну предатели, да», - сказал он «Открытым медиа».

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский может оставить партию из-за здоровья. Но его просят остаться хотя бы до сентябрьских выборов в Госдуму.