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Политика

«Люди Путина». Российские олигархи подали в суд на издателя книги

Сергей Михневич
2 мая, 2021 16:18
1 мин
Сергей Михневич
2 мая, 2021 16:18
1 мин
Vasilii Smirnov/Global Look Press
Vasilii Smirnov/Global Look Press

Российские олигархи подали иски о клевете против британского издательства HarperCollins, которое выпустило в свет книгу «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад».

Среди тех, кто написал заявление в суд совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. По данным издания «Файнэншл Таймс», еще один иск подан от имени компании «Роснефть».

Что именно вызвало претензии бизнесменов и российской госкомпании в книге, пока неизвестно. Однако ранее юристы Абрамовича говорили о том, что автор книги Кэтрин Белтон обвинила их подзащитного в коррупции. Представители «Альфа групп» заявили, что о других исках не знали, а в Роснефти от комментариев отказались. Получить их у Чигиринского газете также не удалось.

В издательстве считают работу автора добросовестно выполненной и намерены защищать ее, пишут РБК.

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