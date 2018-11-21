За что так не любят Меркель?
За что так не любят Меркель?

Канцлер ФРГ стала одним из самых успешных западных политиков XXI века, но с этим не хочет мириться ни Запад, ни Россия

13 лет назад федеральным канцлером Германии стала Ангела Меркель, сменив на этом посту лидера СДПГ Герхарда Шрёдера. С тех пор Меркель трижды переизбиралась на должность главы правительства, не встречая серьёзной конкуренции. Такое политическое долголетие — большая редкость в странах западной демократии, где неукоснительно соблюдаются традиции сменяемости власти.

Пожалуй, самым трудным испытанием для Меркель был затяжной политический кризис, начавшийся после сентябрьских выборов 2017 года в Бундестаг. Возглавляемый канцлером блок Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС-ХСС) получил хороший результат — 32,9% голосов. Однако социал-демократы, завоевавшие 20,5% голосов, отказались вступать в коалицию с победителями, нарушив тем самым негласную политическую традицию предыдущих лет.

Отсутствие парламентского большинства лишало Меркель возможности сформировать новый состав правительства и быть избранной Бундестагом на очередной четырёхлетний срок. Канцлер попыталась договориться с «зелёными» и Свободной демократической партией Германии (СвДП), набравшими 8,9% и 10,7% голосов соответственно, но в ноябре 2017 года её усилия успехом не увенчались.

Меркель была вынуждена искать общий язык с СДПГ, либо объявлять перевыборы. В результате тяжёлых переговоров, суть которых сводилась в основном к делёжке министерских портфелей, социал-демократы согласились на формирование коалиционного правительства. В марте 2018 года канцлер переизбралась, получив поддержку более половины депутатов.

Позже она заявила о том, что готова оставить свой пост после парламентских выборов 2021 года. И тут же в зарубежных и российских СМИ Меркель начали искать замену. Появились даже сообщения о том, что канцлер может и не досидеть до следующей избирательной кампании в Бундестаг из-за падающего рейтинга и «разочарования» среди избирателей.

Невозможно обойти стороной тот факт, что политическое долголетие Меркель порой является предметом откровенной зависти со стороны разных общественных и политических сил. Причина, как представляется, заключается в больших экономических и политических успехах, которые удалось достичь канцлеру.

На протяжении 13 лет экономика ФРГ (в отличие от других стран еврозоны) растёт впечатляющими для западного государства темпами (в среднем выше 2%). Германия очень быстро оправилась от кризиса 2008 года и укрепила свои позиции на мировом рынке. В 2017 году она установила новый рекорд по экспорту своей продукции. На зарубежные рынки трудится почти каждый второй рабочий немецкой промышленности.

Экономика ФРГ выдерживает собственную долговую нагрузку и остаётся крупнейшим донором для менее развитых стран (в частности, Греции). При этом никакого секрета у «немецкого чуда» нет. Германия не в пример другим государствам всегда отличалась превосходной организацией труда и высокой производительностью.

Немцев невозможно назвать лентяями. Они по-прежнему много работают, преумножая богатство своей страны. Тогда как Франция и вся Южная Европа испытывают хронические проблемы с безработицей, балансируя последние 10 лет на грани финансового коллапса. Несмотря на это, они явно не собираются кардинально пересматривать своё отношение к экономике, беря пример с Германии.

Единственным по-настоящему большим недостатком правления Меркель можно назвать её мягкотелую позицию по поводу миграционного кризиса. С 2015года Германия приютила свыше миллиона беженцев. Эту огромную массу людей, преимущественно мужского пола, не удалось «переварить», устроив, например, на работу. Перебравшиеся в ФРГ мигранты остаются маргиналами и представляют потенциальную угрозу для безопасности общества.

На этом фоне в Германии растут правые настроения. Ярким подтверждением тому является триумф на сентябрьских выборах «Альтернативы для Германии», получившей свыше 12% голосов. На этом основании нередко делается вывод о скором крахе «режима Меркель». Причём больше всех в распространении подобной ахинеи преуспели российские СМИ.

В нашей стране крайне редко можно встретить даже нейтральную оценку политике Меркель. Канцлера Германии огульно критикуют за уступчивую по отношению к США и Украине позицию, за отсутствие «решимости» на международной арене, за нежелание решать «острые внутренние проблемы». Находятся умельцы, которые подсмеиваются над внешностью и возрастом Меркель, указывают на недостаток у неё харизмы и никак не могут успокоиться из-за четвёртого срока.

Наши журналисты и политологи из кожи вон лезут, чтобы представить Меркель серым безталантливым политиком, у которого отсутствует собственное мнение по стратегически важным вопросам. А следом за этим утверждается, что дескать вся нынешняя Европа состоит из подобных ей фигур. Поэтому европейский избиратель теряет интерес к политической жизни. Никакой соревновательности и интриги... Вот тебе и демократия!

Одним словом, «старушка» Европа якобы погружается в уныние из-за фактической несменяемости элит. И об этом всерьёз и с умными лицами рассуждают в нашей стране, опираясь, видимо, на методичку 1970-х годов о неминуемом крушении «загнивающего Запада».

Меркель действительно нельзя назвать харизматичной личностью. Но нужна ли она стране, которая успешно развивается и ни с кем не воюет? Какой смысл Германии сейчас размахивать шашкой, выгоняя, например, американских военных из страны? Зачем Берлину вступать в конфликт остальной частью западного мира? Какой профит это принесёт ФРГ?

Конечно, между Германией, США и рядом западных стран накопилось немало противоречий, но союзнического характера отношений они не отменяют. Весьма уважительно Меркель относится к России, хотя и не согласна с политикой в отношении Украины и в связи с этим поддерживает санкционный режим.

Канцлер ФРГ никогда не отрицала важность Москвы в разрешении международных споров и не позволяла себе оскорбительных или русофобских высказываний. Сейчас Германия — крупнейший партнёр РФ по «Северному потоку-2». Берлин отчётливо демонстрируют, что санкции для него — вопрос второстепенный, а коммерческий интерес — принципиальный.

Все 13 лет Меркель проводит прагматичную политику, без перегибов в чью-либо сторону и упрекнуть её в обратном невозможно. Она всегда взвешивает каждое решение и действует на международной арене практически беспроигрышно. Поэтому различным зубоскалам ничего не остаётся как указывать на возраст канцлера и постоянно твердить о некой «усталости» избирателей от неё.

Одним из центров этой интеллектуальной вакханалии является наша страна, где качество политической элиты хромает на обе ноги, а экономика растёт в рамках статистической погрешности.

Теги:
Места: Германия
События: политика
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