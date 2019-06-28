От любви до ненависти. Россия - США
5 мин чтения
От любви до ненависти. Россия - США

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в японской Осаке

Президент России Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Это общение было очередным в длинной череде контактов руководителей двух держав. Начались же встречи американских и российских президентов без малого тридцать лет назад.

В объятиях «друга Билла»

Первый президент России Борис Ельцин встретился с 41-м главой Белого дома Джорджем Бушем-старшим 31 января 1992 года в загородной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде, неподалеку от Вашингтона. По итогам переговоров была подписана декларация, в которой было подчеркнуто, что Россия и США больше не рассматривают друг друга как потенциальных противников и начинают партнерские, дружеские отношения. Тот саммит положил конец «холодной войне» - тогда казалось, что навсегда, но спустя много лет выяснилось, что это был всего лишь перерыв в длинной цепи взаимных упреков и угроз.

Спустя год, 3 апреля 1993 года, Ельцин встретился с новым президентом США Биллом Клинтоном, который всего три месяца назад вступил в должность. Общение – и весьма теплое - проходило в канадском Ванкувере. Оба президента, высокие, статные, сверкающие благородной сединой, казалось, излучали благодушие. Ельцин – от того, что получил от Вашингтона кредит в полтора миллиарда долларов, что было весьма кстати для изнуренного экономического организма России. Клинтон же лучезарно улыбался потому, что начал заманивать Москву в густые сети сладких обещаний.

Впрочем, оба президента и впрямь по-доброму относились друг к другу, несмотря на солидную разницу в возрасте. На фотографиях – всего они провели 17 встреч - они не только улыбаются, но и часто смеются. Ельцин называл Клинтона «другом Биллом»

Тот в своих мемуарах писал, что и Ельцин ему пришелся по нраву. Он иронически называл первого президента России большим медведем, полным противоречий.

Старый, обессилевший лев

Следует подчеркнуть, что никогда раньше отношения России и Соединенных Штатов не казались такими искренними и добрососедскими. Даже не было опасений, что лидеры двух держав могут о чем-то не договориться, споткнуться о какую-то неразрешимую проблему. Но, увы, Россия вынуждена была идти на уступки, и такой была грустная реальность. Страну раздирали внутренние противоречия, шла ожесточенная борьба в Государственной думе сторонников и противников Ельцина. Да и экономическое положение России оставалось весьма шатким.

Москва отступала, теряла свои позиции и на международной арене. Особенно это проявилось в 1999 году, когда западные страны вознамерились наказать непокорную Югославию. Командование НАТО не скрывало, что готовит удар по этой стране и не сомневалось, что Россия промолчит, проглотит обиду

Ельцин был похож на старого, обессилевшего льва. Говорить президенту России было неимоверно трудно, но все же он подал голос, правда, слабый, почти умоляющий:

«Я обращаюсь ко всему миру. Я обращаюсь к людям, которые пережили войну. Я обращаюсь к тем, которые испытали эти бомбежки. Я обращаюсь к их детям, я обращаюсь ко всем политическим деятелям. Давайте, пока еще остались какие-то минуты, убедим Клинтона не делать этого трагического, драматического шага…».

Но «друг Билл» даже не удостоил Ельцина ответом. Боевые самолеты альянса на аэродромах двенадцати стран приготовились к атаке. Вскоре на беззащитную Югославию обрушились тысячи бомб и ракет…

Клинтон давал кредиты не только для того, что поддержать промышленность и экономику России.

В 1996 году, накануне президентских выборов в нашей стране, глава Белого дома по просьбе Ельцина в обстановке строгой секретности - выделил срочный кредит на два с половиной миллиарда долларов. Этими деньгами Борис Николаевич «взбодрил» разозленных, давно не видевших зарплат и пенсий россиян, дабы они помогли ему на выборах в борьбе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым

По сути, Клинтон тогда вмешался во внутренние дела России и удержал у власти Ельцина, с которым он всегда мог договориться. И – всякий раз уговаривать покладистого уральца.  

Обед на ранчо в Техасе

О Владимире Путине, как о возможном преемнике, Ельцин рассказывал Клинтону еще в сентябре 1999 года. Наконец, он окончательно определился с выбором, о чем и сообщил по телефону главе Белого дома. Во время личной встрече в Стамбуле Ельцин уже без колебаний сказал Клинтону, что Путин будет следующим президентом России. Он также уверял «друга Билла», что его петербургский преемник, несомненно,  продолжит выстроенную политическую линию в том числе, в отношениях с США.

Трудно себе представить обратную ситуацию – президент США подробно информирует своего российского коллегу о внутриполитических делах в своей стране! И называет имя своего «наследника»…

Встречи Путина с президентами США можно охарактеризовать известной пословицей: от любви до ненависти – один шаг. Правда, шагов было много и еще долго казалось, что обе страны все же будут держаться вместе. Но противоречия множились, нарастали, с каждым саммитом общение становилось все более жестким, а улыбки - все напряженнее.

Но пока  все хорошо, даже чудесно. Дошло даже до того, что на переговорах в Москве Путин – об этом он рассказал позже в интервью режиссеру Оливеру Стоуну – предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в Североатлантический альянс! И тот ответил: «Я не против». Однако реакция американской делегации оказалась «весьма нервозной». В общем, тему замяли.  

В ноябре 2001 года летит в Вашингтон – к новому президенту США Джорджу Бушу-младшему. Переговоры завершаются принятием совместного заявления о борьбе с терроризмом – ранее, в сентябре террористы-смертники направили самолеты в здания Всемирного торгового центра и Пентагона - и нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Затем Путину – в знак высочайшего доверия! - предоставляется возможность выслушать секретный доклад руководителя Пентагона. Встреча двух президентов финиширует на ранчо Буша в Техасе, где они общаются в неформальной обстановке.

Вскоре Буш совершает ответный вояж в Россию. Гость ослеплен блистательной красотой Эрмитажа и наслаждается балетом «Щелкунчик» в Мариинском театре. Однако в дальнейшем и Путин, и Буш начинают позволять себе колкости в адрес друг драга. Пока – незначительные, еще не влияющие на отношения двух держав…

Тепло сменяет холод

Во время грузино-абхазского конфликта в 2008 году Запад уже открыто критиковал Россию. На встрече в Пекине  между Путиным и Бушем состоялся острый разговор. Впрочем, это – по слухам, поскольку итоги общения лидеров двух стран не разглашались.

Уже при президенте Дмитрии Медведеве обе стороны договариваются о сокращении стратегических наступательных вооружений. Первые полосы газет всего мира пестрят фотографиями, на которых Медведев и новый хозяин Белого дома Барак Обама обедают в Ray’s Hell Burger в пригороде Вашингтона. Оба говорят о новой перезагрузке российско-американских отношений.

Пожалуй, в последний раз Обама и Путин душевно пообщались в июле 2012 года. Американский президент приезжал в Москву на переговоры с президентом Медведевым. Однако по старой памяти Обама заглянул на угощенье к премьер-министру Путину. Они отведали блинов, отдали должное, яйцам с черной икрой, пельменям из перепелов. Встреча завершилась чаепитием…  

Шло время, и отношения двух стран постепенно замораживались. Российский президент обвинял США в трудностях, которые точно спрут, охватили мировую экономику, критиковал за поддержку повстанцев в Ливии. Затем подоспела проблема Сирии. Администрация Белого дома требовала уйти в отставку президента страны Башара Асада, который якобы применял против своих противников химическое оружие. Россия же взяла сторону Дамаска…

Но это были еще «цветочки». В 2014 году разразился кризис на Украине, следом вспыхнула война в Донбассе, а жители Крыма проголосовали за присоединение полуострова к России. Реакция Запада – возможно, в Москве этого не ожидали – оказалась весьма жесткой: США и страны Евросоюза приняли экономические санкции против России. Войска НАТО вплотную придвинулись к нашим границам и дошло до того, что в мире заговорили о близости Третьей мировой войны. Впрочем, время от времени эти слухи возникают вновь. По разным причинам, во многом – из-за продолжающейся войны на Украине.

Везде и всюду между двумя странами возникали горячие споры, более того, дело дошло до откровенной вражды, почти как во времена печально памятного Карибского кризиса в 1962 году. Но тогда отношения хоть как-то нормализовались. Сейчас же все плохо, как никогда. Ушел с поста президента Обама, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа России и США не удалось договориться. Хотя с надеждой хочется оговориться – пока не удалось. Впрочем, как известно, надежда умирает последней. Не приведи Бог ей умереть на поле брани…

Автор: Валерий Бурт

Теги:
События: политика
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос План США по Ближнему Востоку с новым мировым размахом Далее в рубрике План США по Ближнему Востоку с новым мировым размахомСделка века или история о 500 тысячах просмотров Читайте в рубрике «Общество» Русские хотят трудитьсяПредложение премьера о четырехдневной рабочей неделе встретили в штыки Русские хотят трудиться

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО