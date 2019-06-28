От любви до ненависти. Россия - США

Президент России Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Это общение было очередным в длинной череде контактов руководителей двух держав. Начались же встречи американских и российских президентов без малого тридцать лет назад.

В объятиях «друга Билла»

Первый президент России Борис Ельцин встретился с 41-м главой Белого дома Джорджем Бушем-старшим 31 января 1992 года в загородной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде, неподалеку от Вашингтона. По итогам переговоров была подписана декларация, в которой было подчеркнуто, что Россия и США больше не рассматривают друг друга как потенциальных противников и начинают партнерские, дружеские отношения. Тот саммит положил конец «холодной войне» - тогда казалось, что навсегда, но спустя много лет выяснилось, что это был всего лишь перерыв в длинной цепи взаимных упреков и угроз.

Спустя год, 3 апреля 1993 года, Ельцин встретился с новым президентом США Биллом Клинтоном, который всего три месяца назад вступил в должность. Общение – и весьма теплое - проходило в канадском Ванкувере. Оба президента, высокие, статные, сверкающие благородной сединой, казалось, излучали благодушие. Ельцин – от того, что получил от Вашингтона кредит в полтора миллиарда долларов, что было весьма кстати для изнуренного экономического организма России. Клинтон же лучезарно улыбался потому, что начал заманивать Москву в густые сети сладких обещаний.

Впрочем, оба президента и впрямь по-доброму относились друг к другу, несмотря на солидную разницу в возрасте. На фотографиях – всего они провели 17 встреч - они не только улыбаются, но и часто смеются. Ельцин называл Клинтона «другом Биллом»

Тот в своих мемуарах писал, что и Ельцин ему пришелся по нраву. Он иронически называл первого президента России большим медведем, полным противоречий.

Старый, обессилевший лев

Следует подчеркнуть, что никогда раньше отношения России и Соединенных Штатов не казались такими искренними и добрососедскими. Даже не было опасений, что лидеры двух держав могут о чем-то не договориться, споткнуться о какую-то неразрешимую проблему. Но, увы, Россия вынуждена была идти на уступки, и такой была грустная реальность. Страну раздирали внутренние противоречия, шла ожесточенная борьба в Государственной думе сторонников и противников Ельцина. Да и экономическое положение России оставалось весьма шатким.

Москва отступала, теряла свои позиции и на международной арене. Особенно это проявилось в 1999 году, когда западные страны вознамерились наказать непокорную Югославию. Командование НАТО не скрывало, что готовит удар по этой стране и не сомневалось, что Россия промолчит, проглотит обиду

Ельцин был похож на старого, обессилевшего льва. Говорить президенту России было неимоверно трудно, но все же он подал голос, правда, слабый, почти умоляющий:

«Я обращаюсь ко всему миру. Я обращаюсь к людям, которые пережили войну. Я обращаюсь к тем, которые испытали эти бомбежки. Я обращаюсь к их детям, я обращаюсь ко всем политическим деятелям. Давайте, пока еще остались какие-то минуты, убедим Клинтона не делать этого трагического, драматического шага…».

Но «друг Билл» даже не удостоил Ельцина ответом. Боевые самолеты альянса на аэродромах двенадцати стран приготовились к атаке. Вскоре на беззащитную Югославию обрушились тысячи бомб и ракет…

Клинтон давал кредиты не только для того, что поддержать промышленность и экономику России.

В 1996 году, накануне президентских выборов в нашей стране, глава Белого дома по просьбе Ельцина в обстановке строгой секретности - выделил срочный кредит на два с половиной миллиарда долларов. Этими деньгами Борис Николаевич «взбодрил» разозленных, давно не видевших зарплат и пенсий россиян, дабы они помогли ему на выборах в борьбе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым

По сути, Клинтон тогда вмешался во внутренние дела России и удержал у власти Ельцина, с которым он всегда мог договориться. И – всякий раз уговаривать покладистого уральца.

Обед на ранчо в Техасе

О Владимире Путине, как о возможном преемнике, Ельцин рассказывал Клинтону еще в сентябре 1999 года. Наконец, он окончательно определился с выбором, о чем и сообщил по телефону главе Белого дома. Во время личной встрече в Стамбуле Ельцин уже без колебаний сказал Клинтону, что Путин будет следующим президентом России. Он также уверял «друга Билла», что его петербургский преемник, несомненно, продолжит выстроенную политическую линию в том числе, в отношениях с США.

Трудно себе представить обратную ситуацию – президент США подробно информирует своего российского коллегу о внутриполитических делах в своей стране! И называет имя своего «наследника»…

Встречи Путина с президентами США можно охарактеризовать известной пословицей: от любви до ненависти – один шаг. Правда, шагов было много и еще долго казалось, что обе страны все же будут держаться вместе. Но противоречия множились, нарастали, с каждым саммитом общение становилось все более жестким, а улыбки - все напряженнее.

Но пока все хорошо, даже чудесно. Дошло даже до того, что на переговорах в Москве Путин – об этом он рассказал позже в интервью режиссеру Оливеру Стоуну – предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в Североатлантический альянс! И тот ответил: «Я не против». Однако реакция американской делегации оказалась «весьма нервозной». В общем, тему замяли.

В ноябре 2001 года летит в Вашингтон – к новому президенту США Джорджу Бушу-младшему. Переговоры завершаются принятием совместного заявления о борьбе с терроризмом – ранее, в сентябре террористы-смертники направили самолеты в здания Всемирного торгового центра и Пентагона - и нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Затем Путину – в знак высочайшего доверия! - предоставляется возможность выслушать секретный доклад руководителя Пентагона. Встреча двух президентов финиширует на ранчо Буша в Техасе, где они общаются в неформальной обстановке.

Вскоре Буш совершает ответный вояж в Россию. Гость ослеплен блистательной красотой Эрмитажа и наслаждается балетом «Щелкунчик» в Мариинском театре. Однако в дальнейшем и Путин, и Буш начинают позволять себе колкости в адрес друг драга. Пока – незначительные, еще не влияющие на отношения двух держав…

Тепло сменяет холод

Во время грузино-абхазского конфликта в 2008 году Запад уже открыто критиковал Россию. На встрече в Пекине между Путиным и Бушем состоялся острый разговор. Впрочем, это – по слухам, поскольку итоги общения лидеров двух стран не разглашались.

Уже при президенте Дмитрии Медведеве обе стороны договариваются о сокращении стратегических наступательных вооружений. Первые полосы газет всего мира пестрят фотографиями, на которых Медведев и новый хозяин Белого дома Барак Обама обедают в Ray’s Hell Burger в пригороде Вашингтона. Оба говорят о новой перезагрузке российско-американских отношений.

Пожалуй, в последний раз Обама и Путин душевно пообщались в июле 2012 года. Американский президент приезжал в Москву на переговоры с президентом Медведевым. Однако по старой памяти Обама заглянул на угощенье к премьер-министру Путину. Они отведали блинов, отдали должное, яйцам с черной икрой, пельменям из перепелов. Встреча завершилась чаепитием…

Шло время, и отношения двух стран постепенно замораживались. Российский президент обвинял США в трудностях, которые точно спрут, охватили мировую экономику, критиковал за поддержку повстанцев в Ливии. Затем подоспела проблема Сирии. Администрация Белого дома требовала уйти в отставку президента страны Башара Асада, который якобы применял против своих противников химическое оружие. Россия же взяла сторону Дамаска…

Но это были еще «цветочки». В 2014 году разразился кризис на Украине, следом вспыхнула война в Донбассе, а жители Крыма проголосовали за присоединение полуострова к России. Реакция Запада – возможно, в Москве этого не ожидали – оказалась весьма жесткой: США и страны Евросоюза приняли экономические санкции против России. Войска НАТО вплотную придвинулись к нашим границам и дошло до того, что в мире заговорили о близости Третьей мировой войны. Впрочем, время от времени эти слухи возникают вновь. По разным причинам, во многом – из-за продолжающейся войны на Украине.

Везде и всюду между двумя странами возникали горячие споры, более того, дело дошло до откровенной вражды, почти как во времена печально памятного Карибского кризиса в 1962 году. Но тогда отношения хоть как-то нормализовались. Сейчас же все плохо, как никогда. Ушел с поста президента Обама, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа России и США не удалось договориться. Хотя с надеждой хочется оговориться – пока не удалось. Впрочем, как известно, надежда умирает последней. Не приведи Бог ей умереть на поле брани…

Автор: Валерий Бурт