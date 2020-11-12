Любовь туркменского президента Бердымухамедова воплотилась в огромной золотой скульптуре

Telegram-канал «Подъём»

В столице Туркменистана, Ашхабаде, торжественно открыли памятник собаке породы алабай. Позолоченная 15-метровая скульптура была установлена по инициативе президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

При церемонии открытия памятник Бердымухамедова заявил, что памятник установлен, чтобы «проявить почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных». Официальная церемония открытия была показана по государственным телеканалам Туркменистана.

Telegram-канал «Подъём» отмечает что это не первый акт проявления любви к алабаям со стороны Бердымухамедова. В 2019 году глава Туркменистана лично выпустил книгу «Туркменский алабай». Её презентацию он сопроводил стихами, которые самое сочинил. Ранее Бердымухамедов лично подарил щенков алабая Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву.