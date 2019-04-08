Как Любовь Соболь опозорилась на встрече с избирателями в Москве

В субботу, 6 апреля, в Москве прошла встреча Любови Соболь с потенциальными избирателями. Как и ожидалось, ничем хорошим для протеже Навального беседа не закончилась. Опозорившись, Соболь поспешила покинуть зал, где собрала своих же сторонников.

Корреспондент Nation News, приехавший на встречу, рассказал, что происходило за закрытыми дверями на самом деле. Как свойственно популистам, сотрудница так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» ничего принципиального нового не сказала. Присутствующие так и не услышали, как Соболь собирается сделать жизнь москвичей лучше.

Большую часть своего выступления она посвятила гневу и критике в адрес московских властей и петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. «Крикливая баба в красном», как называют Соболь в соцсетях, в подробностях рассказала об иске к «Конкорду» от родителей заболевших детей.

Видимо, даже после громких разоблачений Соболь не упустила возможность реабилитироваться. Общественность поставила под сомнение не только «умытаз», где якобы мыли продукты для московских соцучреждений, но и рассказы Навального о других «нарушениях». В частности, речь идет о расследовании против предприятия «Московский школьник». Комбинат питания связывали с Евгением Пригожиным, хотя бизнесмен никакого отношения к этой компании не имеет.

Под конец встречи с избирателями Соболь все-таки обмолвилась, как будет защищать москвичей - «и медийно, и как юрист».

Правда, о заслугах Любови в области юриспруденции говорить не приходится. Стоит только вспомнить провальную историю с «отвоеванным» подвалом. Жители одного из домов своими усилиями не позволили превратить помещение в бизнес-точку, а протеже Навального приписала все лавры себе.

Сомнителен и тот факт, что Соболь сможет отстоять права горожан в Мосгордуме. Практика показала: юрист из нее никакой, впрочем, как и политик.

Зато амбиций хоть отбавляй. Главная фейкометчица страны изъявила желание избираться по 43 округу, который уже занят Сергеем Митрохиным из «Яблока». Свое решение Соболь объяснила тем, что они будут выдвигаться по всем округам. Но не исключено, что проблема гораздо серьезнее, и речь идет о расколе оппозиции как таковой.

Вряд ли Соболь может надеяться хоть на какой-то успех. Уж слишком сильно замарала юрист свою репутацию. Ложь, фейки и провокации – это все, на что способна «крикливая баба в красном». Стать депутатом без четкой политической программы и с голой критикой всех и вся явно не удастся.