Любовь крупных держав к боевым ракетам не разделили в Китае
Глава МИД КНР Ван И заявил о том, что Китай выступает против размещения ракет, а также систем противоракетной обороны на территории других государств.
По словам дипломата, данные шаги нарушают глобальный баланс сил в регионах. Официальный Пекин выразил свою позицию на Конференции по разоружению, проходящей в Женеве. Ван И выступал дистанционно.
Министр подчеркнул тот факт, что КНР никогда не уклонялись от международного регулирования вооружений и взятых на себя обязательств.
«Китай на протяжении долгого времени придерживается политики безоговорочного неприменения ядерного оружия или угроз его применения в отношении не обладающих им государств и зон, свободных от ядерных вооружений», — приводит слова главы китайского внешнеполитического ведомства REGNUM.