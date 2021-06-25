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Политика
Любовь Александра Лукашенко к России не распространилась на вакцину от ковида
25 июня, 2021 19:58
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Ma Zhancheng/Xinhua/Globallookpress
Президент Беларуси Александр Лукашенко инициировал испытания национальной вакцины против коронавируса in vivo.
По данным экспертов, препарат основан на китайской вакцине SinoVac. Именно этим препаратом привита большая часть вакцинированных граждан республики - 64 процента. На долю российского Спутника V пришлось около 36 процентов.
Согласно приводимому telegram-каналом «Незыгарь» мнению, белорусский лидер использует сотрудничество с Китаем в области вакцинации для давления на Москву на международной арене.
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