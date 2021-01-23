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Лёд в отношениях тает: лидеры США и Канады договорились о встрече

Сергей Михневич
23 января, 2021 08:58
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 08:58
1 мин
Джо Байден
Flickr.com

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо планируют встретиться в феврале. Заявление было сделано после состоявшейся телефонной беседы лидеров двух стран.

Трюдо стал первым иностранным лидером, с которым Байден провел телефонный разговор. На нём, согласно официальному сообщению, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере вакцинирования, обмена медицинскими специалистами, бесперебойных поставок медицинских препаратов и оборудования.

Байден и Трюдо согласились расширить сотрудничество в области обороны и в Арктике, ссылась на офис Трюдо пишет ИА REGNUM.

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