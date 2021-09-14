Лукашенко заставил Украину занервничать из-за своих границ
Украина вложила недостаточно средств в обеспечение безопасности своих границ, и теперь ситуация обострилась на фоне всплеска нелегальной миграции на территории Беларуси. Киев опасается, что белорусский президент Александр Лукашенко может «послать» нелегалов на украинскую территорию. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете The Independent.
По его словам, украинские власти сталкиваются с проблемами из недостаточного инвестирования в укрепление собственных границ.
«Теперь мы видим, что она абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать к нам Лукашенко», - заявил министр.
При этом Кулеба выразил беспокойство по поводу усиления связей между Москвой и Минском, передаёт «ТАСС».
Ранее эксперт предположил, что Служба безопасности Украины на границе с Беларусью «подглядывала» за российско-белорусскими учениями «Запад-2021». Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».