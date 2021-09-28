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Политика
Лукашенко заговорил о собственной смерти на фоне «уроков» прошлого года
28 сентября, 2021 14:26
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Youtube / CTVBY
Допускать смены власти в Беларуси и передачи управления страной в руки оппозиции нельзя, поскольку они «ликвидируют» нынешних представителей власти и «уничтожат» республику. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания Конституционной комиссии по вопросам изменений в основной закон.
«Мы после прошлого года понимаем, что их [оппозицию] допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну!», - заявил белорусский президент.
Он отметил, что разрабатываемая конституция должна учитывать эти события и во многом это отразится на полномочиях и функциях органов власти, передаёт пресс-служба главы республики.
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