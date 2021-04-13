Лукашенко стремительно теряет «вторую родину». Его токсичность распространяется во все сферы отношений

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко стремительно теряет «вторую родину». Речь идет о взаимоотношениях с Украиной, о которой диктатор ранее вспоминал, что его «корни зарыты где-то между Черниговым и Киевом».

О том, что токсичность Лукашенко проникает во все сферы отношений с Украиной, написал Telegram-канал Nexta Live. Упоминается отказ украинского Нацбанка «кошельку» белорусского президента Николаю Воробью в продаже БТА-Банка.

Принадлежащий ему нефтепровод Прикарпат Западтранс оказался национализирован. Неудачи преследуют Лукашенко и его пособников и в других сферах.

В частности, мэр Львова Андрей Садовой отказался от покупки 100 автобусов Минского автомобильного завода, не желая спонсировать репрессии в отношении жителей Беларуси.

Но главное - это то, что на Украине продвигается перенос Минского переговорного процесса по Донбассу. Это сводит на нет усилия главы МИД Беларуси Владимира Макея по приданию Минску статуса нейтральной площадки.

В августе 2020 года Лукашенко признавался в любви к Украине. В интервью он назвал себя украинцем.